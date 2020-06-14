В Ленобласти за сутки выявили 52 инфицированных коронавирусом

Всего в России за сутки выявили 8 тыс. 835 случаев Covid-19. Фото: pixabay

Всего в России за сутки выявили 8 тыс. 835 случаев Covid-19. Фото: pixabay

В Ленобласти продолжают ежедневно проводить тесты на коронавирус нового типа. За прошлые сутки инфекция подтвердилась у 52 человек.

О новых случая заражения стало известно сегодня, 14 июня. Как сообщили в столичном оперштабе по борьбе с болезнью, всего на территории России за сутки выявили 8 тыс. 835 случаев Covid-19 в 84 регионах страны.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за сутки коронавирус выявили у 256 человек.