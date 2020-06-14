В Петербурге подтвердили еще 28 смертей пациентов с Covid-19, инфекцию подхватили 256 человек

Коронавирус продолжает набирать обороты. В Петербурге за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 256 человек. Еще 28 пациентов с Covid-19 скончались.

Как сообщили в столичном оперштабе по борьбе с болезнью, Северная столица стала третьей по числу новых случаев инфицирования среди городов России. За сутки в стране подтвердили 8 тыс. 835 новых случаев заражения Covid-19.

Также за сутки на территории РФ зафиксировали 119 летальных исходов пациентов с коронавирусом. Побороть болезнь смогли 5 тыс. 409 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице за сутки на коронавирус проверили более 15,4 тысяч человек.