В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 15,4 тысяч человек

под медицинским наблюдением в Петербурге находятся 3 тыс. 817 человек. Фото: pixabay

под медицинским наблюдением в Петербурге находятся 3 тыс. 817 человек. Фото: pixabay

В Петербурге продолжают проверять горожан на наличие инфекции Covid-19. За прошлые сутки специалисты обследовали 15 тыс. 405 человек.

Об этом стало известно в воскресенье, 14 июня. Как сообщили на сайте администрации губернатора города, под наблюдением медиков в Северной столице находятся 3 тыс. 817 человек. Из них 2 тыс. 973 — контактные, 752 — на самоизоляции, 92 — в обсерваторе.

Кроме того, за сутки в городе были обработаны 569 вызовов, которые поступили по номеру «122». В горслужбу скорой помощи направили 38 обращений, в полицию — 35. Остальные звонки были справочного характера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургский аэропорт сегодня прилетит вывозной рейс из Хошимина. На борту самолета находятся почти 400 россиян.