В Петербург сегодня прилетит вывозной рейс из Хошимина, на борту 395 россиян

В Петербург сегодня прилетит вывозной рейс из Хошимина, на борту 395 россиян
Рейс оправился в штатном режиме. Фото: pixabay

Сегодня вывозной рейс из вьетнамского города Хошимин доставит в Россию 395 россиян и граждан СНГ. Пассажиры прилетят в Москву, Петербург и Ростов-на-Дону.

В воскресенье, 14 июня, на борт воздушного судна AFL 293, принадлежащий компании «Аэрофлот», поднялись 392 россиянина, два гражданина Молдавии и один человек из Казахстана.

По словам генконсула РФ в Хошимине Алексея Попова, сообщил ТАСС, почти у 80 процентов путешественников оказались просрочены вьетнамские визы. Сотрудники генконсульства помогли пассажирам в урегулировании всех визовых вопросов без штрафных санкций.

Рейс оправился в штатном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково в воскресенье отменили 17 авиарейсов. Изменения в расписании связаны со сложной эпидемиологической ситуацией.

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