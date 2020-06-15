Туристы рассказали, как изменились их привычки после пандемии

Туристы рассказали, как изменились их привычки после пандемии
Многие туристы изменят свой подход к планированию путешествий. Фото: Pixabay

Стало известно, как изменились привычки туристов после пандемии коронавируса.

Специалисты сервиса Ostrovok.ru выяснили, что 59 процентов туристов изменят свой подход к планированию путешествий после отмены карантина. При этом 29 процентов решили, что в будущем при покупке авиабилетов будут учитывать возможность бесплатной отмены, а 24 процента заявили, что будут бронировать отели по этому же принципу, сообщает РИА «Новости».

Согласно поросу, 21 процент респондентов будут оформлять медицинскую страховку при планировании поездки в другие страны. Еще 16 процентов хотят оформить дополнительную страховку от невыезда.

В ходе опроса также выяснилось, что восемь процентов не намерены расставаться с масками в общественных местах, а семь процентов вообще пересядут на арендуемый автомобиль, чтобы избежать скопления людей.

Ранее правительство разрешило россиянам выезжать за границу для определенных целей. За рубеж можно будет отправиться только по работе, для учебы и лечения себя и родственников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что туристы рассказали о странных покупках на самоизоляции. 63% пользователей ответили, что никаких спонтанных покупок они не совершали. Еще 27% признались, что закупились продуктами и медикаментами на черный день, а также приобрели оружие.

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Туристы рассказали, как изменились их привычки после пандемии