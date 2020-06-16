Петербург опередил Москву по смертям от коронавируса за сутки

За сутки в Петербурге зарегистрировали 54 смерти от коронавируса нового типа. С начала пандемии в городе скончались 689 человек.

Коронавирусом заразились свыше 21 тыс. петербуржцев. За последние сутки выявлено 234 случая заражения, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в России во вторник, 16 июня.

В России жертвами коронавируса стали 7 тыс. 284 человек. Оперштаб подтвердил еще 193 смерти. Больше всего летальных исходов за сутки выявлено в Петербурге.

В Петербурге скончались 54 человека, в Москве — 52, в Московской области — 12, в Пермском крае — 10, в Дагестане — 9, в Ростовской и Тульской областях — по 4, в Ивановской, Орловской и Новосибирской областях — по 3. В остальных регионах подтверждено по 1-2 смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге обследование на коронавирус прошли 20 тыс. 284 человека.