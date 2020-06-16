В Петербурге на коронавирус за сутки провелили 20 тысяч человек

За последние сутки в Петербурге обследование на коронавирус прошли 20 тыс. 284 человека. Об этом сообщает городская администрация во вторник, 16 июня.

Под наблюдением врачей в Петербурге остаются 3 тыс. 24 человека. Из них 29 размещены в обсерваторе, 805 находятся на самоизоляции, 2 тыс. 190 — контактные.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, получила 1 тыс. 310 вызовов. Служба экстренных вызовов 112 обработала 348 обращений, служба скорой — 155, полиция — 27.

О возвращении из другой страны на территорию России соообщили 68 человек.

Заявки на помощь волонтеров за сутки оставили 107 человек. Помощь петербуржцам оказывают более 3 тыс. аккредитованных волонтеров, прошедших обучение. Все они обеспечены средствами индивидуальной защиты. С 27 марта волонтеры помогли горожанам более 20 тыс. раз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог спрогнозировал новую волну коронавируса осенью.