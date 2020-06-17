В Купчино задержали петербуржца за связь с 16-летней школьницей

Жителя Фрунзенского района подозревают в интиме с 16-летней девушкой, которая младше его на более чем 20 лет.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина был задержан после того, как полиция получила информацию от следователей. Следственным комитетом было открыто уголовное дело в отношении 37-летнего уроженца Челябинской области.

Выяснилось, что в 2019 году он в течении нескольких месяцев встречался с несовершеннолетней петербурженкой на съемной квартире. Правоохранители подозревают его в половых сношениях с ней.

Оперативники задержали злоумышленника в той же квартире, где они виделись.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяная жительница Петербурга стала жертвой троих насильников на Товарищеском. По подозрению в совершении задержали четверых мужчин, однако после допроса одного из них отпустили как свидетеля.