Пьяная жительница Петербурга стала жертвой троих насильников на Товарищеском

Инцидент произошел возле одного из домов по Товарищескому проспекту. Фото: Google View

Инцидент произошел возле одного из домов по Товарищескому проспекту. Фото: Google View

В Невском проспекте Северной столицы нетрезвая женщина стала жертвой нападения и изнасилования со стороны троих незнакомцев.

Об инциденте на Товарищеском проспекте сообщили в правоохранительных органах в среду, 17 июня. Оказалось, что неосторожная петербурженка распивала спиртное с неизвестными, после чего, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, злоумышленники набросились на жертву.

В полицию о случившемся заявила сама пострадавшая. По подозрению в совершении задержали четверых мужчин, однако после допроса одного из них отпустили как свидетеля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Северной столицы обвинила 20-летнего молодого человека в изнасиловании её 14-летней дочери. По словам петербурженки, малознакомый мужчина пришел к ним в квартиру, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.