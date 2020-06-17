Пьяная жительница Петербурга стала жертвой троих насильников на Товарищеском

Пьяная жительница Петербурга стала жертвой троих насильников на Товарищеском
Инцидент произошел возле одного из домов по Товарищескому проспекту. Фото: Google View

В Невском проспекте Северной столицы нетрезвая женщина стала жертвой нападения и изнасилования со стороны троих незнакомцев.

Об инциденте на Товарищеском проспекте сообщили в правоохранительных органах в среду, 17 июня. Оказалось, что неосторожная петербурженка распивала спиртное с неизвестными, после чего, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, злоумышленники набросились на жертву.

В полицию о случившемся заявила сама пострадавшая. По подозрению в совершении задержали четверых мужчин, однако после допроса одного из них отпустили как свидетеля.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Северной столицы обвинила 20-летнего молодого человека в изнасиловании её 14-летней дочери. По словам петербурженки, малознакомый мужчина пришел к ним в квартиру, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.

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Пьяная жительница Петербурга стала жертвой троих насильников на Товарищеском