Мать просит разыскать насильника ее 14-летней дочери в Петербурге

Мать изнасилованной девочки утверждает, что это сделал 20-летний парень. Фото: pixabay.com

Мать изнасилованной девочки утверждает, что это сделал 20-летний парень. Фото: pixabay.com

Жительница Петербурга заявила в полицию об изнасиловании ее дочери-подростка в Красносельском районе города.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером в понедельник, 15 июня, в полицию обратилась 36-летняя жительница Петербурга. По ее словам, инцидент произошел ночью 25 мая в квартире на улице Добровольцев.

Малознакомый 20-летний парень пришел в гости к ним квартиру и изнасиловал 14-летнюю дочь заявительницы.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и разыскивают предполагаемого преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженку изнасиловали в ее квартире на Среднеохтинском. Пострадавшая рассказала, что неизвестный вместе с ней проник к ней домой и изнасиловал ее, применив физическую силу.