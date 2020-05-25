Петербурженку изнасиловали в ее квартире на Среднеохтинском

Молодая жительница Красногвардейского района Петербурга сообщила в полицию об изнасиловании.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в субботу, 23 мая, правоохранительные органы приняли заявление об изнасиловании от девушки, проживающей в квартире на Среднеохтинском проспекте.

Пострадавшая рассказала, что неизвестный вместе с ней проник к ней домой и изнасиловал ее, применив физическую силу. По словам заявительницы, после этого злоумышленник сбежал.

На месте происшествия стражи порядка изъяли две липкие ленты со следами рук и отпечатки пальцев, благодаря которым удалось установить личность предполагаемого насильника. Сейчас его разыскивают.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 131 и части 1 статьи 132 УК РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Стрельне задержали подозреваемого в изнасиловании уборщицы.