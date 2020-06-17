В Пекине зафиксирована новая вспышка коронавируса

По словам Пан Синхо, не исключено, что число случаев заражения в будущем будет увеличиваться, и рост будет продолжаться в течение определенного периода времени. Фото: pixabay.com

По словам Пан Синхо, не исключено, что число случаев заражения в будущем будет увеличиваться, и рост будет продолжаться в течение определенного периода времени. Фото: pixabay.com

Не так давно в Пекине зарегистрировали новую вспышку коронавирусной инфекции, сейчас в городе велик риск возникновения второй волны заболевания.

Об этом в среду, 17 июня, заявила замглавы пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний Пан Синхо. Она отметила, что эпидемия в столице Китая по-прежнему находится в стадии роста, точкой распространения стал рынок «Синьфади», который является крупнейшим в Пекине. Здесь много работников и грузов, большой поток людей, поэтому он представляет особую опасность. Практически все выявленные недавно случаи так или иначе связаны с «Синьфади».

Рынок закрыли на карантин 13 июня, так как там обнаружили лосося с коронавирусом, однако еще не удалось установить, была ли рыба носителем или «промежуточным этапом» для вируса, пишет РИА Новости.

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