В Смольном назвали ожидаемые даты открытия кафе и парков

До конца июня в Петербурге могут открыть террасы кафе и дворцовые парки. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Елин на совещании с представителями бизнеса.

С 22 июня в городе планируют возобновить работу каршеринговых сервисов и разрешить в тестовом режиме массовые мероприятия. Елин не исключает проведение футбольных матчей и театральных спектаклей, пишет РБК.

Летние террасы кафе и ресторанов могут заработать с 29 июня. В это же время по планам откроются дворцовые парки. Разрешат ли доступ в другие парки, пока под вопросам. Положительное решение может быть вынесено при условии соответствия санитарным требованиям.

Елин также заявил о возможном снятии ограничений на плановую медицину и стоматологию.

В Петербурге зарегистрировано 21 тыс. 506 случаев коронавируса. По официальным данным, скончались с начала пандемии 756 человек, выздоровели более 11 тыс. За последние сутки в городе подтверждены 231 случай заражения и 29 летальных исходов.