В Петербурге нашли еще 231 зараженного коронавирусом, смерть подтвердили у 29 пациентов

Всего в России за день выявили 7 тыс. 790 инфицированных. Фото: Pixabay

Всего в России за день выявили 7 тыс. 790 инфицированных. Фото: Pixabay

В Петербурге коронавирус нового типа подхватил еще 231 человек. Побороть болезнь не смогли 29 инфицированных пациентов.

Всего в России за день выявили 7 тыс. 790 зараженных Covid-19. Как сообщили в паблике «стопкоронавирус.рф» в социальной сети «ВКонтакте», болезнь подхватили жители 83 регионов страны, из общего числа у около 31,5 % пациентов вирус никак себя не проявляет.

По данным Роспотребнадзора, в РФ тесты на новую инфекцию провели более 15,9 млн раз. Только за последние сутки было проведено около 312 тыс. анализов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 23 тысяч человек.