В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 23 тысяч человек

В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 23 тысяч человек
Под медицинским наблюдением в городе находятся 2 тыс. 850 человек. Фото: Pixabay

В Северной столице продолжают проверять горожан на новую инфекцию Covid-19. За прошедшие сутки в городе успели обследовать 23 тыс. 137 человек.

Как сообщили в администрации градоначальника, под наблюдением специалистов в городе находятся 2 тыс. 850 человек. Из них 1 тыс. 940 — контактные, 859 — на самоизоляции, 51 — в обсерваторе.

В службу вызовов 112 поступило 227 обращений. 57 человек рассказали о своем прибытии в Россию. К медикам было переадресовано 64 обращения, к правоохранителям -51. Остальные звонки носили справочный характер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, сколько инфицированных коронавирусом в Петербурге подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. по словам медиков, количество госпитализируемых с коронавирусом ежедневно сокращается.

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