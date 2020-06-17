В Смольном рассказали, сколько больных коронавирусом подключены к ИВЛ

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге около 1,8 тыс. человек, зараженных коронавирусом, относятся к тяжелобольным. Из них к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключено 464 человека.

«На сегодняшний день 25% тяжелых больных находятся под ИВЛ. Это 464 человека», — рассказал заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург».

Сарана добавил, что количество госпитализируемых с коронавирусом ежедневно сокращается. Так, в начале прошлой недели в учреждения поступило 760-770 пациентов, в начале этой — 650-660. В стационарах сейчас находятся 9 тыс. человек. Опасений, что кому-то не хватит аппаратов ИВЛ, по словам Сараны, нет.

«У нас колоссальный запас ИВЛ», — сказал он.

В Петербурге зарегистрировано более 21 тыс. случаев коронавируса. За последние сутки выявлено 228 зараженных. Скончались за весь период, по данным оперштаба, 727 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что больница Святителя Луки в Петербурге начала прием больных с коронавирусом нового типа и подозрением на него.