Больница святителя Луки начала прием пациентов с COVID-19

Клиническая больница Святителя Луки в Петербурге начала прием больных с коронавирусом нового типа и подозрением на него. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.

Под прием пациентов с COVID-19 перепрофилировали 86 коек. Три койки в учреждении являются реанимационными. Порядка 70% из них оборудованы кислородом.

Больных коронавирусом в Петербурге принимают 24 медицинских учреждения: 18 городских и шесть федеральных. Среди них Госпиталь для ветеранов войн, больница Святого Великомученика Георгия, Александровская больницы, Мариинская больница, больница имени Кащенко, НМИЦ им.В. А. Алмазова, 442-й окружной военный клинический госпиталь и другие.

В Петербурге подтверждено 21 тыс. 275 случаев коронавируса. Выздоровели 10 тыс. 687 человек. Скончались по официальным данным 727 заболевших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России начались клинические исследования двух форм вакцины против COVID-19.