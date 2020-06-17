В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против COVID-19. Тестировать их будут в двух медучреждениях Москвы.

Вакцина разработана ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии имели Н.Ф. Гамалеи. Специалистам предстоит исследовать две её формы: жидкую и лиофилизрованную, сообщает Минздрав РФ.

В исследования примут участие две группы добровольцев по 38 человек. Перед стартом тестов они две недели находились в санатории на обсервации. Первые из добровольцев будут вакциниованы 18-19 июня.

Вакцину в форме раствора испытают в военном госпитале им. Бурденко. Вводится она внутримышечно. Вакцину в виде порошка протестируют в Сеченовском университете. Перед использованием из порошка готовят раствор для внутремышечного введения.

После вакцинации все добровольцы будут изолированы на 28 дней. Состояние их здоровья врачи-исследователи будут контролировать в течение шести месяцев после выписки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия передала 30 странам свыше 500 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса.