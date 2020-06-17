В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
В России тестируют вакцину от коронавируса. Фото: unsplash.com

Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на проведение клинических исследований двух форм вакцины против COVID-19. Тестировать их будут в двух медучреждениях Москвы.

Вакцина разработана ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии имели Н.Ф. Гамалеи. Специалистам предстоит исследовать две её формы: жидкую и лиофилизрованную, сообщает Минздрав РФ.

В исследования примут участие две группы добровольцев по 38 человек. Перед стартом тестов они две недели находились в санатории на обсервации. Первые из добровольцев будут вакциниованы 18-19 июня.

Вакцину в форме раствора испытают в военном госпитале им. Бурденко. Вводится она внутримышечно. Вакцину в виде порошка протестируют в Сеченовском университете. Перед использованием из порошка готовят раствор для внутремышечного введения.

После вакцинации все добровольцы будут изолированы на 28 дней. Состояние их здоровья врачи-исследователи будут контролировать в течение шести месяцев после выписки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия передала 30 странам свыше 500 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 вакцина от коронавируса коронавирус россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эффективность защитных масок может снизиться из-за частого кашля
Петербуржца оштрафовали за производство некачественной мясной продукции
В Петербурге половина компаний снизили зарплаты сотрудников
Каждый пятый россиянин откладывает часть зарплаты
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Жертвой массового ДТП в Ленобласти стал пенсионер
Петербуржцы отсудили 700 тысяч у поликлиники за неверный диагноз, повлекший ...
В Гатчине поймали воровку, укравшую 500 тыс. рублей из сумки пенсионерки