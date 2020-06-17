Россия передала почти 30 странам полмиллиона тестов для выявления COVID-19

Россия передала почти 30 странам полмиллиона тестов для выявления COVID-19
Поставки российских тестов за рубеж продолжаться. Фото: pixabay.com

С начала пандемии коронавирусной инфекции, то есть, с февраля 2020 года, Россия передала за рубеж свыше 500 тысяч тест-систем для диагностики заболевания.

В частности, тесты получили страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Содружества независимых государств (СНГ), а также государства в Африке, Европе, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Об этом пишет в среду, 17 июня, РИА Новости, ссылаясь на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. Глава ведомства добавила, что Россия пока не намерена прекращать поставки.

Отметим, что на сегодняшний день в России выявлено более 550 тысяч случаев заражения COVID-19, 7,5 тысяч человек погибли от коронавируса, более 300 тысяч, к счастью, выписаны из больниц.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 228 жителей Северной столицы.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус россия тест на коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эффективность защитных масок может снизиться из-за частого кашля
Петербуржца оштрафовали за производство некачественной мясной продукции
В Петербурге половина компаний снизили зарплаты сотрудников
Каждый пятый россиянин откладывает часть зарплаты
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Жертвой массового ДТП в Ленобласти стал пенсионер
Петербуржцы отсудили 700 тысяч у поликлиники за неверный диагноз, повлекший ...
В Гатчине поймали воровку, укравшую 500 тыс. рублей из сумки пенсионерки