Россия передала почти 30 странам полмиллиона тестов для выявления COVID-19

С начала пандемии коронавирусной инфекции, то есть, с февраля 2020 года, Россия передала за рубеж свыше 500 тысяч тест-систем для диагностики заболевания.

В частности, тесты получили страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Содружества независимых государств (СНГ), а также государства в Африке, Европе, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Об этом пишет в среду, 17 июня, РИА Новости, ссылаясь на руководителя Роспотребнадзора Анну Попову. Глава ведомства добавила, что Россия пока не намерена прекращать поставки.

Отметим, что на сегодняшний день в России выявлено более 550 тысяч случаев заражения COVID-19, 7,5 тысяч человек погибли от коронавируса, более 300 тысяч, к счастью, выписаны из больниц.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 228 жителей Северной столицы.