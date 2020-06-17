Еще у 228 жителей Петербурга подтвердили коронавирус

За последние сутки в Северной столице врачи поставили диагноз коронавирусная инфекция 228 горожанам.

По данным петербургского оперативного штаба на среду, 15 июня, Петербург по числу новых случаев инфицирования сместился на пятое место среди российских регионов. Лидирует по-прежнему Москва, где выявлено 1065 случаев за сутки. Второе место за Подмосковьем — плюс 680 зараженных, а третье занимает Нижегородская область, где подтверждено 238 заражений.

Перед Петербургом в «антирейтинге» идет Ханты-Мансийский автономный округ, где за сутки выявили 237 новых заболевших. Петербург находится на пятом месте 0 плюс 228 зараженных.

Всего за последние сутки в России зафиксировали 7,843 тыс. новых случаев коронавируса. Вирус подтвердили у жителей 84 регионов. Из них 31,8% болеют бессимптомно. Летальных исходов зафиксировано 194. За сутки диагноз сняли 10,036 тыс. переболевшим россиянам.

За время пандемии в России выявлено 553,301 тыс. случаев коронавируса в 85 регионах. Скончались 7,478 тыс. человек, выздоровели 304,342 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 18,5 тыс. жителей Петербурга обследовали на COVID-19.