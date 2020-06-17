Более 18,5 тыс. жителей Петербурга обследовали на COVID-19

В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге ежедневно проводятся обследования на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

За минувшие сутки, 16 июня, в Северной столице на наличие коронавирусной инфекции в организме проверили 18 545 местных жителей.

Городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом поделился последними данными по тестированию на COVID-19 в Петербурге. Отмечается, что на текущий момент на карантине находятся почти 2,8 тыс. горожан. Среди них 49 человек находятся в обсерваторе, 731 — на домашней самоизоляции, а 2005 — контактные.

За последний день 98 петербуржцев сообщили о прибытии из-за рубежа. Городская служба скорой помощи получила 171 обращение, а полиция — 37.

Помощь волонтеров понадобилась 99 местным жителям. Напомним, что оставить заявку можно по номеру телефона горячей линии — 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 7,9 миллиона.