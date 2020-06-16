Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 7,9 миллиона

Общее количество выявленных случаев инфицирования Covid-19, согласно последним данным ВОЗ, превысило 7,9 млн, свыше 434 тыс. человек не смогли побороть болезнь.

Так, количество заражений во всем мире достигло 7 941 791, скончались 434 796 пациентов с коронавирусом.

По данным организации, за минувшие сутки в мире выявили 118 502 новых случая COVID-19 и 3 255 смертей.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала дату начала клинических испытаний вакцины от Covid-19 в России. по словам специалистов, они займут полтора месяца.