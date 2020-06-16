Стала известна дата начала клинических испытаний вакцины от коронавируса в России

Вакцина против коронавируса будет вводиться два раза в нулевой день испытаний и на 21-й день исследования. Фото: Pixabay

Вакцина против коронавируса будет вводиться два раза в нулевой день испытаний и на 21-й день исследования. Фото: Pixabay

Клинические испытания вакцины от коронавируса, созданной в центре имени Гамалеи, начнутся 17 июня. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, центр уже получил от Минздрава разрешение на проведение испытаний.

Как сообщил ТАСС, директор центра Александр Гинцбург отметил, что соответствующие испытания займут полтора месяца. И добавил, что за это время будет оценена безопасность вакцины, а также ее способность защищать от новой инфекции Covid-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ограничения по коронавирусу сохранятся до февраля следующего года.