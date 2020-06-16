Минздрав: ограничения по коронавирусу сохранятся до февраля 2021 года

Ограничения, которые были введены из-за коронавируса, могут сохраняться вплоть до февраля 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире «Первого канала», сообщает ТАСС.

Мурашко отметил, что гарантированно прервет цепочку распространения коронавируса только наличие иммунитета к болезни у более чем 45% населения России.

Отметим, что в России, по данным оперативного штаба по борьбе с пандемией, число зараженных коронавирусом достигло 545 458 человек, выздоровели 294 306 пациентов, скончались 7 284 человека.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.