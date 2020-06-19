Турецкая газета случайно «поженила» Зеленского на Вере Брежневой

Популярная турецкая газета Hurriyet перепутала фотографию супруги президента Украины Елены Зеленской и певицы Веры Брежневой.

На развороте появился постер с украинским лидером Владимиром Зеленским из фильма «Восемь лучших свиданий», где он запечатлен с Верой Брежневой, которая сыграла в фильме роль его жены.

В самом тексте сообщается о заражении коронавирусом Елены Зеленской.

Статья вышла на официальном сайте издания 17 июня. Позднее фотографию в электронной и печатной версии все-таки поменяли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что супруга главы украинского государства Владимира Зеленского, Елена, сообщила о положительном результате своего теста на коронавирусную инфекцию. При этом у самого президента, как и у детей Елены и Владимира, заболевание не диагностировано.