Жена президента Украины Зеленского заразилась коронавирусом

Жена президента Украины Зеленского заразилась коронавирусом
Фото: www.facebook.com/olenazelenska.officia

Супруга главы украинского государства Владимира Зеленского, Елена, сообщила о положительном результате своего теста на коронавирусную инфекцию.

При этом у самого президента, как и у детей Елены и Владимира, заболевание не диагностировано. Об этом супруга главы Украины рассказала на своей официальной странице в Facebook. Она отметила, что результаты теста стали для нее неожиданностью, особенно учитывая тот факт, что остальные члены семьи здоровы, и все строго соблюдают правила санитарной безопасности.

Елена также подчеркнула, что её самочувствие в порядке, она лечится дома и изолирована от близких. Отметим, что на сегодняшний день на Украине почти 30 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Зеленского оштрафовали за нарушение карантина: вместе с членами правительства он выпил кофе в одном из заведений в Хмельницком.

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