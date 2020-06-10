В Петербурге представили проект парка на месте снесенного СКК

В Петербурге представили проект парка на месте снесенного СКК
Проект парка возле "СКА Арены". Фото: пресс-служба ООО "СКА Арена"

Концессионер, ответственный за строительство нового спортивного комплекса «СКА Арена» представил проект парка площадью 12 гектаров, который планируют разбить на месте снесенного СКК «Петербургский».

В частности, новый парк предполагает наличие фестивальной зоны, спортивной площадки, велодорожек и многого другого. В концепцию парка также заложено масштабное озеленение территории, на всей площади планируют высадить почти 5,5 тысяч деревьев и кустарников. К работе привлекли ландшафтных дизайнеров.

В создание круглогодичного парка необходимо вложить около 500 миллионов рублей. Предположительно, уже в мае 2023 года он будет открыт для посещения, передает издание АБН, ссылаясь на пресс-службу ООО «СКА Арена».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18 апреля снос старого здания спортивно-концертного комплекса «Петербургский», трагически рухнувшего в процессе демонтажа, был завершен.

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В Петербурге представили проект парка на месте снесенного СКК