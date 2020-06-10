В Петербурге представили проект парка на месте снесенного СКК

Концессионер, ответственный за строительство нового спортивного комплекса «СКА Арена» представил проект парка площадью 12 гектаров, который планируют разбить на месте снесенного СКК «Петербургский».
В частности, новый парк предполагает наличие фестивальной зоны, спортивной площадки, велодорожек и многого другого. В концепцию парка также заложено масштабное озеленение территории, на всей площади планируют высадить почти 5,5 тысяч деревьев и кустарников. К работе привлекли ландшафтных дизайнеров.
В создание круглогодичного парка необходимо вложить около 500 миллионов рублей. Предположительно, уже в мае 2023 года он будет открыт для посещения, передает издание АБН, ссылаясь на пресс-службу ООО «СКА Арена».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 18 апреля снос старого здания спортивно-концертного комплекса «Петербургский», трагически рухнувшего в процессе демонтажа, был завершен.