Снос СКК «Петербургский» подошел к концу

Снос СКК &#171;Петербургский&#187; подошел к концу
Отстоять знаковое здание для Петербурга у городских активистов не получилось. Фото: Baltphoto

Снос теперь уже печально известного спортивно-концертного комплекса «Петербургский», по сведениям подрядчика, завершен.

Об окончании работ по демонтажу отчитался генеральный директор компании «ООО СК Прайд» Антон Шевченко, передает АБН в пятницу, 17 апреля. По словам руководителя фирмы, сейчас завершается этап по переработке строительных отходов для последующего использования.

Напомним, что изначально СКК хотели реконструировать, но не сносить. Подрядчиком проекта, который оценивался в 25 миллиардов рублей, стала компания «СКА-Арена». Однако, когда 31 января исполнители работ приступили к демонтажу крыши, это завершилось полным её обрушением. Несчастный случай, к тому же, унес жизнь 29-летнего рабочего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном не сочли разрушение объекта весомым аргументом для расторжения контракта со «СКА-Ареной».

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
санкт-петербург СКК "Петербургский" снос
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге построят два пассажирских судна за 5,27 миллиардов рублей
В Израиле ушла из жизни бывшая супруга Юрия Визбора, актриса Евгения Уралова
Надежда Бабкина по-прежнему прикована к постели и не может говорить
Пиотровский предложил провести акцию «Бессмертный полк» из дома
Снос СКК «Петербургский» подошел к концу
За здоровьем пожилых петербуржцев медики будут следить с помощью мессенджеров
Сервис доставки продуктов «Яндекс.Лавка» расширяет покрытие в ...
В случае несоблюдения самоизоляции, к июню в Петербурге коронавирусом может ...