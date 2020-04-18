Снос СКК «Петербургский» подошел к концу

Отстоять знаковое здание для Петербурга у городских активистов не получилось. Фото: Baltphoto

Отстоять знаковое здание для Петербурга у городских активистов не получилось. Фото: Baltphoto

Снос теперь уже печально известного спортивно-концертного комплекса «Петербургский», по сведениям подрядчика, завершен.

Об окончании работ по демонтажу отчитался генеральный директор компании «ООО СК Прайд» Антон Шевченко, передает АБН в пятницу, 17 апреля. По словам руководителя фирмы, сейчас завершается этап по переработке строительных отходов для последующего использования.

Напомним, что изначально СКК хотели реконструировать, но не сносить. Подрядчиком проекта, который оценивался в 25 миллиардов рублей, стала компания «СКА-Арена». Однако, когда 31 января исполнители работ приступили к демонтажу крыши, это завершилось полным её обрушением. Несчастный случай, к тому же, унес жизнь 29-летнего рабочего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном не сочли разрушение объекта весомым аргументом для расторжения контракта со «СКА-Ареной».