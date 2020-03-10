Петербург не намерен расторгать концессионное соглашение со «СКА-Арена» из-за обрушения СКК

Разрушение объекта, которое произошло во время демонтажных работ не является аргументов за расторжение соглашения, которое бы мог инициировать город. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем ответе на запрос, который подал депутат ЗакСа Борис Вишневский. Ответ губернатора Вишневский опубликовал на своей странице в Facebook.

Привлечение к ответственности виновных в трагедии при обрушении здания, должно рассматриваться в рамках расследования соответствующего уголовного дела. Об этом уточняется в письме.

Ранее вице-губернатор города на Неве Максим Соколов сообщал, что сроки сдачи объекта не изменятся из-за январского инцидента.

Напомним, 31 января во время работ по демонтажу СКК, произошло обрушение 80% стен и кровли здания, в результате которого погиб рабочий. Возбудить уголовное дело тогда поручил лично глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Работы проводились в рамках вышеупомянутого соглашения, которое было заключено в январе. Петербург и ООО «СКА-АРЕНА» согласовали проект реконструкции и строительства спортивного комплекса с ледовой ареной «Петербургский», который планирует возвести к чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что СКК обещают разобрать к концу марта.