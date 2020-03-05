СКК обещают разобрать к концу марта

СКК обещают разобрать к концу марта
Работы на объекте продолжаются. Фото: gazeta.spb.ru

Работы ведутся, несмотря на погоду. Местные жители воочию наблюдают за происходящим.

Об этом стало известно сегодня, 5 марта. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на компанию «СКА-Арена». Разобрать СКК собираются к началу апреля 2020 года, а затем специалисты приступят к изыскательным работам и погружению пилотных свай. Подрядчик надеется построить ледовую арену за три года – уже в 2023 году на месте СКК появится новое здание на 20 тысяч зрителей, а также тематический спортивный парк.

Напоминаем, что петербуржцы резко отреагировали на новости о ликвидации СКК. Многие выходили на акции протеста и подписывала петиции. 31 января во время демонтажа кровли большая часть здания рухнула, один из рабочих погиб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рассудов заявил: определенные люди готовили кровлю СКК к аварии.

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