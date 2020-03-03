Депутат Рассудов: определенные люди готовили кровлю СКК к аварии

Судьба СКК «Петербургский» была предопределена заранее. Ситуацию вокруг комплекса сопровождала «системная ложь». Об этом заявил депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Рассудов. Парламентарий назвал пять фактов такого «лукавства»:

Первая ложь, и она самая главная, которую нам продемонстрировало и Правительство Санкт-Петербурга, и инвестор свидетельствует, что судьба СКК была предопределена заранее. Об этом я прямо говорил, еще когда проходили депутатские слушания в рамках комиссии по городскому хозяйству. Если мы возьмем условия концессионного соглашения конкурса, то увидим, что ложь была заложена изначально. Поскольку термин «реконструкция» почему-то расшифровывался в нем, включая такой термин как «демонтаж» и «замена несущих строительных конструкций». Если мы обратимся к федеральному закону, а именно к статье 1. Градостроительного кодекса РФ, с которого все это было переписано, то увидим, что таких слов там нет. Слово «демонтаж» в федеральном законе никогда не присутствовало. Поэтому вся эта ложь была инспирирована на самом старте.

Вторая ложь, которую продемонстрировали органы исполнительной власти на том же депутатском слушании – «это когда мы спрашивали у чиновников: а что больше негде провести эти мероприятия, связанные с хоккеем? На что нам ответили — «нет». И буквально через неделю на стадионе на Крестовском острове прошел матч СКА с какой-то финской командой. То есть все можно было сделать уже в рамках нового стадиона , который, напомню, также уничтожил еще более уникальный спортивный объект авторства архитектора Никольского на Крестовском острове – первый в мире стадион, в мире, где чаша заглублялась в землю. И он, действительно, являлся уникальным памятником архитектуры. Получается – уже один памятник уничтожили. Добрались до второго! Спорт, безусловно нужен. Но не надо делать как в известном произведении: «Александр Македонский, конечно, великий полководец, но стулья то зачем ломать?»

Еще на заседании Градостроительного совета 7 декабря 2018 года выдающий городской зодчий Петербурга Никита Явейн говорил, что выполнение требований международной организации хоккея возможно без сноса здания СКК. Я лично с ним разговаривал. И он говорил, что это не потребовало бы никаких колоссальных финансовых вложений, никаких колоссальных технологических изменении. И здание, где самой уникальной являлась кровля, спроектированная конструктором Курбатовым, могло быть сохранено. Но нас опять просто водили за нос.

Третье лукавство заключено в финансовой схеме. В этом году инвестору мы должны из городского бюджета, то есть наших с вами денег, перечислить 5 миллиардов рублей, в следующем году — еще 5 миллиардов. То есть, по большому счету, инвестор пока ничего не сделал, кроме как разрушил уникальный объект, в результате чего погиб 29-летний Матвей Кучеров, а мы за счет горожан уже должны ему проавансировать 10 миллиардов? Причем компании, которая не обладает ни штатной численностью, ни какими-то активами, а мы ее авансируем колоссальными городскими деньгами неизвестно почему и зачем? Это все есть в концессионном соглашении

Четвертая ложь прозвучала 26 декабря 2019 года. Тогда я обращался к вице-губернатору Петербурга Максиму Соколову с просьбой пояснить, что за работы проводятся внутри СКК. На что мне сообщили, что заключен договор подряда на противоаварийные работы по ремонту кровли здания. А теперь, давайте, войдем в детали дела — дьявол, как известно, скрывается именно там.

Этот договор подряда был заключён без проведения торгов, и самое интересное — на сумму 99 тысяч рублей. Даже не обладая профессиональными знаниями, скажите мне, за 99 тысяч на такой уникальной кровле такой огромной площади реально провести противоаварийные работы? Давайте тогда возьмем расценки, по которым у нас ремонтируются кровли жилищного фонда на торгах жилищных агентств и фонда капитального ремонта. Там суммы за значительно более простые работы на порядок выше. Так что, их теперь надо сажать, это просто казнокрады какие-то? Раз у нас тут есть замечательные люди, которые уникальные вещи за 99 тысяч рублей реконструируют. Или мы просто честно ответим себе, что это были не противоаварийные работы. За 99 тысяч определенные люди готовили как раз эту кровлю к аварии.

Ложь номер пять – это ответ на вопрос, обращались ли в КГиОП уважаемые подрядчики за разрешением на демонтаж? Я уверен, если бы КГиОП посмотрел документы, то с большой долей вероятности этого позора в прямом эфире с гибелью человека мы бы не увидели. Завершая эту сагу, к сожалению ,мы вынуждены, констатировать, что достаточно масштабный проект для города был начат со лжи и лукавства. И в процессе уже повлек смерть 29-летнего Матвея. И вот это, надеюсь, останется на совести тех, кто стоял за всей этой ложью. И как-то заставит призадуматься, чтобы больше такого не происходило. Исходя из этих фактов, считаю, что проведение парламентского расследования просто необходимо, чтобы в будущем было неповадно.

Напомним, по итогам заседания Комитета по законодательству 28 февраля восемь из 12-ти членов Комитета проголосовали против проведения парламентского расследования. За его проведение выступили 4 депутата, среди них и депутат Александр Рассудов.

Ранее, в 2018 и 2019 гг, Александр Рассудов дважды направлял заявление в КГиоП о признании СКК «Петербургский» на пр. Ю.Гагарина,8 вновь выявленным объектом культурного наследия и внесении его в государственный реестр памятников истории и культуры народов РФ. Последнее заявление в соавторстве с депутатом Законодательного Собрания Борисом Вишневским им было направлено в КГИОП 30 декабря 2019 года

СКК «Петербургский» (прежнее название СКК им В. И. Ленина) входит в список величайших инженерных достижений XX века благодаря уникальной конструкции кровли — гигантскому пролету в 160 м, перекрытому тонкой стальной оболочкой — мембраной (авторы конструкции А. П. Морозов, Ю. А. Елисеев, О. А. Курбатов). Данный список был составлен в 1988 году научно-техническим обществом Франции, к столетию возведения Эйфелевой башни в Париже. СКК «Петербургский» входит в этот реестр наряду с другими знаменитыми европейскими архитектурными шедеврами — туннелем под Ла-Маншем, норвежской платформой для добычи нефти со дна Северного моря и транспортной эстакадой, соединившей все острова Японии.

Кроме того, СКК стал первым в мире крытым конькобежный катком с длиной дорожки в 333 метра. 21 ноября 1984 года в СКК ФК «Зенит» обыграл харьковский «Металлист» со счётом 4:1, тем самым впервые став чемпионом СССР по футболу.