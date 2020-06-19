В России коронавирус подхватили еще 7972 человека

В России коронавирус подхватили еще 7972 человека
В России специалисты ежедневно проверяют граждан на коронавирус. Фото: Pixabay

На территории России за сутки выявили 7 972 зараженных COVID-19. 181 человек не смог побороть болезнь.

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, в стране с начала пандемии нового заболевания было проведено 16 321 964 лабораторных исследований. Специалисты исследовали анализы в том числе и тех, кто прибыл в страну из-за границы. На сегодняшний день под наблюдением медиков остается 310 456 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте ВОЗ объявила ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за минувшие сутки было зафиксировано 228 новых случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост инфицированных продолжает снижаться.

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