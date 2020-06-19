В Петербурге выявлено 228 новых случаев заражения коронавирусом

В Петербурге за минувшие сутки выявлено 228 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Суточный прирост зараженных коронавирусом продолжает снижаться.

Так, за последние сутки в России зафиксирован 7 972 новых случая заражения в 83 российских регионах и 181 смертельный случай. Всего в стране сейчас 569 063 зараженных, 7 841 человек умер, справились с болезнью 324 406 человек.

Петербург находится на пятом месте по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. В марте ВОЗ объявила ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.