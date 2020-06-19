В Боткинской больнице затопило цокольный этаж

В Боткинской больнице затопило цокольный этаж
В больнице произошел потоп. Фото: пресс-служба СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина»

В Городской клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина из-за огромного объема выпавших накануне осадков произошел потоп.

Ливневые системы медицинского учреждения на Пискаревском проспекте, которое первым начало прием пациентов с коронавирусной инфекцией, не справились с объемом выпавших осадков. В цокольных помещениях воды набралось практически по колено.

Кадрами затопленных помещений поделились читатели «Доктора Питера».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что недовольная лечением в больнице имени Боткина жительница Северной столицы подала в суд на врача. Она дважды попадала в инфекционную больницу с диагнозом «ангина». Теперь заявитель требует от больницы и медика компенсацию в 400 тысяч рублей за плохо, по её мнению, выполненную работу.

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В Боткинской больнице затопило цокольный этаж
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