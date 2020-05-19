Недовольная лечением в больнице Боткина жительница Петербурга подала в суд на врача

Лечащий врач, в свою очередь, направила встречный иск о защите чести, в котором требует от пациентки 350 тысяч рублей. Фото: пресс-служба СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина»

Лечащий врач, в свою очередь, направила встречный иск о защите чести, в котором требует от пациентки 350 тысяч рублей. Фото: пресс-служба СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина»

Петербургскую больницу имени Боткина обвинили в оказании некачественной медицинской помощи. Претензии предъявила жительница Северной столицы, недовольная лечением ангины.

По информации объединенной пресс-службы городских судов женщина дважды попадала в Боткинскую больницу с диагнозом «ангина». В первый раз врач провел операцию по вскрытию паратонзиллярного абсцесса, после чего состояние пациентки улучшилось, но ненадолго.

Её опять доставили в Боткина, где назначили другого лечащего врача. Медик назначила лекарства и отказала в проведении дополнительного обследования за счет пациентки. Просьбу последней о смене врача также не удовлетворили. Тогда женщине пришлось обратиться в платную клинику, где ей вновь вскрыли абсцесс, после чего ей стало гораздо легче. Теперь заявитель требует от больницы и медика компенсацию в 400 тысяч рублей за плохо, по её мнению, выполненную работу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга решил в судебном порядке оспорить обязательное ношение масок и перчаток, утвержденное Смольным.