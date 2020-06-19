Роспотребнадзор анонсировал проверку россиян на иммунитет к Covid-19

Проверку будут проводить с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Фото: Pixabay

Проверку будут проводить с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Фото: Pixabay

Роспотребнадзор анонсировал старт первого этапа большого исследования популяционного иммунитета к новому вирусу COVID-19 у россиян.

Соответствующие исследования будут проведены в текущем месяце в 22 регионах страны. Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, исследование будет проводиться с учетом протокола, рекомендованного ВОЗ. В проверке будут использоваться тест-системы на антитела IgG к вирусу SARS-CoV-2, произведенными в «Государственном научном центре прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили 31 декабря прошлого года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на территории России за сутки подтвердили 7 972 инфицированных коронавирусом.