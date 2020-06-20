На Рубинштейна устроили шумную вечеринку с кальянами и «веселыми» шариками

В Петербурге, несмотря на пандемию коронавируса, ожила главная ресторанная улица. В ночь на 20 апреля на Рубинштейна прошла шумная вечеринка с выпивкой, фастфудом и громкой музыкой.

По словам местных жителей, у дома 7 припарковали желтый мотоцикл, который был источником музыки. Громкость её была такой, что жильцы некоторых квартир с трудом слышали друг друга.

«До 3-его этажа поднимается дым кальяна. За 20 метров несет прогорклым перегорелым маслом из крематория с фастфудом, который притащил закрытый по Роспотребнадзору Ватерлоо», — описала вечеринку местная жительница в группе «Улицы Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Другая петербурженка сообщила, что обратилась в полицию. Заявку приняли. Однако приехали ли правоохранители на вызов, неизвестно.

Шум, по словам жителей улицы Рубинштейна, не утихал до утра. Одна из петербурженок рассказала, что вся семья не могла уснуть из-за громких звуков.

«Всю ночь ходили люди и дышали шариками», — сообщила женщина.

Напомним, что в Петербурге в связи с пандемией коронавируса действует ограничение массовых мероприятий. Работа заведений общепита разрешена только на вынос и доставку. Залы и летние веранды пока закрыты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура пресекла незаконную деятельность покер-клуба на улице Рубинштейна.