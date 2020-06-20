Семак прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу команды в матче 23-го тура РПЛ над ЦСКА.

Он назвал победу заслуженной. По его мнению, Малком, который оформил дубль в этом матче, не задействовал все свои возможности.

«Малком, как и вся команда, не сыграл на 100% своих возможностей, он действовал полезно, сыграл очень прилично, но были моменты, где можно было более четко распорядиться мячом», — отметил главный тренер, сообщает «Матч ТВ».

Напомним, петербургский «Зенит» на выезде разгромил московский ЦСКА. со счетом 0:4.

Счет на 2-й минуте матча открыл защитник «Зенита» Бранислав Иванович. На 9-й минуте нападающий «Зенита» Малком удвоил преимущество. В добавленное к первому тайму время Малком забросил третий мяч «Зенита» в ворота москвичей и оформил дубль. На четвёртой добавленной минуте Себастьян Дриусси реализовал пенальти.

Матч прошел на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 53 очка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» объявил дату полуфинального матча Кубка России сезона 2019/2020. Сине-бело-голубые встретятся с московским «Спартаком».