В Петербурге состоится матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак»

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Матч состоится 18 или 19 июля. Фото: Baltphoto

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил дату полуфинального матча Кубка России сезона 2019/2020. Сине-бело-голубые встретятся с московским «Спартаком».

Во вторник, 9 июня, на сайте «Зенита» появилась публикация, в которой говорится, что Российский футбольный союз (РФС) признал техническую ошибку в регламенте проведения Олимп-Кубка России. Теперь при определении домашнего клуба будут использовать принцип, применяемый в турнире, когда хозяином встречи была команда, меньше всего матчей проведшая на собственном стадионе.

Таким образом, полуфинальная встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится на поле «Газпром Арены» 18 или 19 июля текущего года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев опроверг слухи об уходе из команды Ивановича после окончания сезона.

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