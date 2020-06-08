Медведев просит не торопить события с контрактом Ивановича

Он уверяет, что слухи, касающиеся футболиста, беспочвенны.

Об этом стало известно сегодня, 8 июня. Обо всем сообщает генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев в разговоре с Sport24. Он, комментируя слухи об уходе защитника Бранислава Ивановича, заявил, что ни с одним игроком не ведут переговоры до завершения сезона. Медведев подчеркнул, что они не могли не достичь договоренности, так как разговора никакого не было и быть не могли. Таким образом, данные о контракте и уходе Ивановича не имеют никаких оснований.

Напоминаем, что его контракт рассчитан до 30 июня 2020 года. Вполне возможно, писали СМИ, что игрок захочет вернуться на родину и завершить карьеру в «Црвене Звезде».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что тренер «Арсенала» Артета обсудил с Аршавиным трансфер Азмуна. Издание пишет, что трансфер в «Арсенал» — это отличный вариант для Сердара из-за перспективного тренера Артета, отличного стадиона и команды с замашками топ-клуба.