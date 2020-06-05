Тренер «Арсенала» Артета обсудил с Аршавиным трансфер Азмуна

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета обсудил с бывшим партнером по клубу Андреем Аршавиным форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Согласно многочисленны слухам 25-летний иранец может продолжить карьеру в Италии: им заинтересованы «Наполи» и «Милан». Теперь на игрока претендуют в АПЛ. Аргументы альянса в АПЛ приводит Neva.Sport.

Издание пишет, что трансфер в «Арсенал» — это отличный вариант для Сердара из-за перспективного тренера Артета, отличного стадиона и команды с замашками топ-клуба.

Насчет конкуренции в команде пока не все однозначно. У «Арсенала» есть два топ-форварда — Ляказетт и Обамеянг, однако их статус пока неясен. На данный момент неизвестно, будет ли продлеваться контракт Обамеянга, который истекает через года, а Ляказетт может перейти в «Интер».

К тому же оба футболиста играют на флангах нападения, а Азмун -прирожденный центрфорвард. По мнению Neva.Sport, переход в лондонский клуб для иранца будет наиболее выигрышным вариантом.

Если говорить о потенциале, то Азмун вполне способен играть в АПЛ. Особенно, если проработает голевые моменты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Медведев прокомментировал информацию о появлении Аршавина в руководстве «Зенита».