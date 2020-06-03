Александр Медведев прокомментировал информацию о появлении Аршавина в руководстве «Зенита»

Александр Медведев прокомментировал информацию о появлении Аршавина в руководстве «Зенита»
Александр Медведев, гендиректор "Зенита". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал сообщения о том, что экс-полузащитник петербургского клуба и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин получит один из руководящих постов в спортивном департаменте клуба.

«До окончания сезона мы ни о каких назначениях, переходах, трансферах говорить не будем. И переговоров мы ни с кем не ведем», — заявил он, сообщает АБН.

Ранее издание «Рейтинг букмекеров» сообщило о том, что Аршавин займет место в спортивном департаменте клуба.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс-участник сборной России по футболу Андрей Аршавин намерен через суд добиться уменьшения выплат по алиментам на содержание троих детей, которые живут с его бывшей гражданской супругой Юлией Барановской.

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