Аршавин намерен судиться с Барановской за уменьшение алиментов

Аршавин намерен судиться с Барановской за уменьшение алиментов
Сейчас спортивная карьера Аршавина находится в упадке. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Экс-участник сборной России по футболу Андрей Аршавин намерен через суд добиться уменьшения выплат по алиментам на содержание троих детей, которые живут с его бывшей гражданской супругой Юлией Барановской.

Футболист подал иск к своей экс-супруге, телеведущей Юлии Барановской в Савеловский суд Москвы. Об этом в среду, 18 марта, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в суде. Спор по поступившему иску уже состоялся, теперь 23 мара ожидается рассмотрение дела по существу.

Отметим, что экс-футболист «Зенита» и «Арсенала» и Юлия Барановская прожили в гражданском браке девять лет. За это время у них родилось трое детей. После расставания, в 2016 году Аршавин женился на журналистке Алисе Казьминой, однако развелся с ней через 3 года, в июле 2019-го.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Аршавин остался недоволен отсутствием командного духа у «Ростова».

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Аршавин намерен судиться с Барановской за уменьшение алиментов