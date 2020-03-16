Аршавин заявил, что у «Ростова» нет духа победителя

Аршавин заявил, что у «Ростова» нет духа победителя
Андрей Аршавин. Фото:Baltphoto/ Ирина Мотина

Экс-полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин упрекнул футбольный клуб «Ростов» в отсутствии духа победителя.

По его словам, команда могла бы сопротивляться московскому «Локомотиву» более активно. Он отметил, что ждал более равной игра и удивляется, как «Ростов» мог так быстро пропустить три мяча.

«Мне кажется, что им не хватает духа победителя. В данной конфигурации команда является молодой, возможно это им мешает», — сказал Аршавин, сообщает «Матч ТВ».

«Локомотив» обыграл «Ростов» в матче 22-го тура чемпионата России со счетом 3:1. Встреча прошла 15 марта на стадионе Ростов-Арена.

За “Зенит” Аршавин провел 376 матчей, забил 80 голов и отдал 131 голевую передачу. В 2019 стало известно, что продолжит работать в “Зените” как функционер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Аршавин объявил об окончании своей профессиональной карьеры. Он решил, что хочет теперь тренировать, а не играть в футбол. Его решили принять на работу в академию «Зенита», чтобы звездный игрок воспитывал детско-юношескую команду.

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Аршавин заявил, что у «Ростова» нет духа победителя
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