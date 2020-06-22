В Смольном разъяснили сроки открытия торговых центров

Открытие торговых центров в июне в Петербурге маловероятно. Комплексы заработают на третьем этапе снятия ограничений, когда в городе освободится 50% больничных коек.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин призвал не торопиться с открытием торговых центров. Он подчеркнул, что те регионы, которые не следуют рекомендациям Роспотребнадзора и нарушают последовательность снятия ограничений, платят за это жизнями. В качестве примера Елин привел Ленобласть, где после открытия ТЦ произошла вспышка заболеваемости. Аналогичная ситуация наблюдалась в Сингапуре.

«Лучше перебдеть, чем скорбеть и соболезновать», — приводит слова Елина «Коммерсантъ».

Напомним, представители магазинов и торговых комплексов обратились к властям Петербурга с просьбой открыть ТРЦ. Они указали на то, что риск заражения в торговых центрах ниже, чем в транспорте, так как там проще контролировать соблюдение дистанции и использование дезинфекторов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за последние сутки зарегистрировали 217 случаев коронавируса. С начала пандемии заразились 22 тыс. 412 человек.