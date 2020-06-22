В Петербурге подтвердили 217 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 217 случаев коронавируса. С начала пандемии в городе заразились 22 тыс. 412 человек.

Скончались за весь период 869 человек. За сутки подтверждено 29 новых летальных случаев, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса нового типа на территории России в понедельник, 22 июня.

Выздоровели с начала пандемии 13 тыс. 547 пациентов. Из них за последние сутки вылечившимися от коронавируса признаны 184 человека.

В России подтверждено более 592 тыс. случаев коронавируса. По официальным данным, скончались 8 тыс. 206 зараженных, выздоровели свыше 344 тыс. пациентов. Страна занимает третье место по числу случаев коронавируса, уступая США и Бразилии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге тесты на коронавирус сдали больше 11 тыс. человек.