Больше 11 тысяч петербуржцев за сутки сдали тесты на COVID-19

За последние сутки в Петербурге 11 тыс. 637 человек прошли обследование на наличие коронавируса нового типа. Об этом сообщает городская администрация в понедельник, 22 июня.

Под наблюдением медиков в Петербурге остаются 2 тыс. 704 человека. Из них 53 размещены в обсерваторе, 720 находятся на самозоляции, 1 тыс. 931 — контактные.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, за сутки получила 354 обращения по номеру 122. Служба экстренных вызовов 112 зарегистрировала 185 звонков, скорая помощь — 79, полиция — 35.

О возвращении в Россию из-за границы сообщили 34 человека.

Волонтеры приняли 47 обращений по горячей линии 8-800-200-34-11. Помощь петербуржцам оказывают 4 тыс. 425 добровольцев. С 27 марта они выполнили свыше 20,5 тыс. заявок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здоровья зарегистрировала рекордный прирост коронавирусных больных за сутки.