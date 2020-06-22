В ВОЗ рассказали о рекордном приросте зараженных коронавирусом

В ВОЗ рассказали о рекордном приросте зараженных коронавирусом
Коронавирусом заболели миллионы человек. Фото: pixabay

За сутки количество заболевших увеличилось на более чем 183 тысячи человек.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Обо всем сообщает ВОЗ. За 21 июня коронавирусом заболело рекордное число человек по всему миру – речь идет о 183 020 новых случаев заболевания. Большая часть из них зафиксирована в Северной и Южной Америке. До этого рекорд за сутки был установлен 20 мая – 106 тысяч заразившихся.

Напоминаем, что в мире успели заболеть коронавирусом 8,7 миллионов человек. Есть данные, согласно которым количество заразившихся на самом деле превышает 8,9 миллионов. В России же зарегистрировано 585 тысяч случаев заражения. Летальных исходов – 8111.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве за сутки от коронавируса скончались 20 пациентов. В столице с начала пандемии умерли более 3,6 тысяч человек.

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