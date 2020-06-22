В Москве за сутки от коронавируса скончались 20 пациентов

В столице с начала пандемии умерли более 3,6 тысяч человек.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Обо всем сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. В Москве за минувшие сутки от инфекции скончались 20 человек – теперь общее число умерших достигло 3617. У всех граждан был получен положительный результат теста на коронавирус, а также был доставлен диагноз пневмония.

Отмечается, что 20 человек – это наименьшее число умерших за сутки. Прошлый рекорд поставили 17 апреля, тогда скончались 21 человек.

Напоминаем, что в России зарегистрировано 585 тысяч случаев заражения. Летальных исходов – 8111.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиянам объяснили, как защитить детей от коронавируса. С ними важно провести беседу и объяснить, какие правила нужно соблюдать. Им нужно на собственном примере показать, как важно мыть руки – не только после прогулки, но также перед едой и после посещения туалета.