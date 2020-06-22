Россиянам объяснили, как защитить детей от коронавируса

Сейчас, как никогда, важно соблюдать меры предосторожности.

Об этом стало известно сегодня, 22 июня. Обо всем говорится на сайте Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что в период снятия ограничений важно усиленно беречь здоровье своих детей. С ними важно провести беседу и объяснить, какие правила нужно соблюдать. Им нужно на собственном примере показать, как важно мыть руки – не только после прогулки, но также перед едой и после посещения туалета. Также детям стоит объяснить важность соблюдения дистанции – в противном случае, гулять с ребенком можно в местах без большого скопления людей.

Ребенок должен понять, что нельзя трогать грязными руками лицо, тереть глаза и нос. По возвращению домой ему стоит принять душ.

Напоминаем, что чаще всего дети нормально справляются с болезнью, но они могут заразить своих родителей или пожилых родственников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что раскрыт срок действия российской вакцины от COVID-19. Разработанная в России совместно с Минобороны вакцина позволит защитить человека на срок более двух лет.